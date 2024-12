Marisa Monte reage a concurso de sósias inspirado em brincadeira da UFPA

A cantora Marisa Monte utilizou suas redes sociais nesta segunda-feira (16/12) para comentar de forma divertida sobre um concurso inusitado que busca encontrar suas sósias. A brincadeira começou após uma programação promovida por estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, que viralizou no X (antigo Twitter) no último final de semana, premiando quem mais se parecer com a artista.

Nos Stories, Marisa compartilhou um print de uma matéria mencionando que a atriz Fernanda Torres teria entrado na disputa, com Marina Sena surgindo como uma possível "rival". Na publicação, Monte reagiu com emojis de olhos, como se estivesse observando a situação de forma descontraída.

Mais cedo, a atriz Fernanda Torres entrou na brincadeira ao relembrar em suas redes sociais que, em outro momento, era frequentemente confundida com Marisa Monte. Em um post, ela compartilhou uma foto de 2010, em que aparece com cabelos longos, escuros e cacheados.

“Hoje acontece menos, mas na época em que usava cabelão longo, era comum que me confundissem com a diva @marisamonte. Não preciso nem dizer do orgulho que aquilo me dava. Agora, depois das disputas de sósias do Selton Mello e dos meus, Marisão avisa que vai rolar uma com ela, em Belém. Me candidato de longe, com essa foto de 2010, comigo vestida de Circe, da Odisseia, para um programa baseado no Fábulas Fabulosas, do Millôr Fernandes”, disse a atriz brincando.