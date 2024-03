Marina Ruy Barbosa posa de biquíni em hotel de luxo com diárias de até R$ 40 mil

De férias na paradisíaca Ilha de Canouan, no Caribe, Marina Ruy Barbosa escolheu um refúgio à altura da sua fama: o luxuoso Mandarin Oriental Canouan, onde as diárias podem chegar a R$ 40 mil. A atriz compartilhou fotos da viagem em seu Instagram e apostou em um biquíni branco, bem fininho.

As imagens revelam um verdadeiro paraíso, com suítes e vilas de design italiano, situadas ao longo da praia de Godahl. O resort, descrito como o "epítome do luxo praiano chique", oferece aos seus hóspedes uma experiência de luxo.

Para quem busca relaxar, o resort oferece uma academia bem equipada, três quadras de tênis iluminadas, mountain bikes e passeios de barco. Já para os amantes da gastronomia, o resort conta com cinco restaurantes, incluindo o Lagoon Café, que serve buffet de café da manhã com itens à la carte.

A exclusividade do local é tanta que, em 2016, a Bloomberg o classificou como "o resort que bilionários iam para escapar dos milionários".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)