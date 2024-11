Marília Tavares é confirmada no Fest Music em Belém com estreia de sucesso viral

A cantora roraimense Marília Tavares, considerada um fenômeno do sertanejo, foi anunciada pela Bis Entretenimento como uma das atrações do Fest Music, que acontece neste sábado (31/11), no Estádio do Mangueirão, em Belém. Esta será a primeira vez que Marília apresentará no Pará seu sucesso viral "Palavras de Perdão".

[[(standard.Article) Fest Music tem Gusttavo Lima, Pixote e Tarcísio do Acordeon no Mangueirão]]

O evento, que já é referência na região Norte, contará também com shows de Gusttavo Lima, Tarcísio do Acordeon, Grupo Pixote e os DJs Victor Rock Doido e Celine, reunindo uma diversidade de ritmos como sertanejo, eletrônico, forró, pop, rock e pagode.

Aos 18 anos, Marília acumula uma trajetória marcante. Começou a cantar aos 4 anos, incentivada pela mãe, em eventos religiosos e culturais de Roraima. Aos 13, ganhou destaque nacional ao participar do The Voice Kids e integrar a equipe de Carlinhos Brown, alcançando a segunda fase da competição.

Em 2021, já morando em Boa Vista, começou a se apresentar em bares locais, consolidando sua base de fãs nas redes sociais, especialmente no TikTok, onde viralizou com vídeos gravados por seu irmão Paulo. Dois anos depois, Marília lançou seu primeiro DVD, "Maturidade", com 20 faixas gravadas em Goiânia, além do EP "Essência", que inclui colaborações como a música "Vamos Falar de Amor", com Pablo do Arrocha.

Reconhecida por seu talento e versatilidade, Marília já colaborou com artistas como Márcia Felipe, Eduardo Melo e Zé Vaqueiro. No Fest Music, ela se junta a grandes nomes para celebrar a música em um dos eventos mais esperados da capital paraense.