Pixote é confirmado como segunda atração do Fest Music

O grupo Pixote, composto por Dodô, Tiola e Thiaguinho Pixote, é uma das atrações do Fest Music, que ocorre dia 30 de novembro. Além da banda, o Embaixador, Gusttavo Lima, também está confirmado no festival.

Criada na década de 1990, o Pixote, grupo de pagode romântico nasceu no bairro de Cidade Tiradentes, na Zona Leste de São Paulo, onde o vocalista Dodô cresceu. Em 2024, eles comemoram 30 anos de carreira e traz uma turnê especial para Belém.

O Fest Music retorna como um tradicional evento da Bis Entretenimento, após um hiato de mais de 15 anos. O Rappa, Natiruts, Engenheiros do Hawaii, NX Zero, dentre outros, foram atrações de outras edições do festival.