Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Mariano, da dupla com Munhoz, sofre acidente e vai parar no hospital

Sertanejo precisa de pontos após corte com estilete

O Liberal
fonte

Mariano leva pontos na mão esquerda (Reprodução)

Um acidente doméstico durante uma tarefa simples de rotina levou o cantor Mariano, da dupla com Munhoz, a buscar atendimento médico de emergência. O sertanejo usou suas redes sociais nesta segunda-feira (19) para detalhar o susto e tranquilizar os fãs após sofrer um corte profundo na mão enquanto organizava sua residência.

O incidente ocorreu no momento em que o artista montava caixas e separava objetos para desapego. Ao manusear um estilete, Mariano acabou se ferindo gravemente. Inicialmente, o cantor tentou tratar o corte de forma caseira, acreditando que a lesão não passaria de um susto. "O bonitão aqui deu um vacilo... Estava montando uma caixa ali, deu um baita talho na mão", relatou em tom descontraído aos seguidores.

VEJA MAIS

image Tony Germano, ator e dublador, morre aos 55 anos após acidente doméstico
Germano era conhecido principalmente por sua atuação no teatro

image Cole Palmer fratura o dedo do pé em acidente doméstico e vira desfalque no Chelsea
Meia inglês estava próximo de retornar aos gramados após lesão na virilha, mas novo imprevisto o afasta de confrontos contra Burnley, Barcelona e Arsenal

image Mama Bruschetta sofre acidente doméstico
Esse é o segundo acidente que Mama sofre em poucos meses

Entretanto, devido à profundidade do ferimento e ao sangramento persistente, o curativo improvisado não foi suficiente. Por precaução e para evitar riscos de infecção, o sertanejo decidiu procurar o hospital. "Fizemos um curativo ali para ver se não ia precisar dar ponto, mas não parou de sangrar até agora", explicou já na unidade de saúde.

Após a avaliação profissional, Mariano confirmou que precisou passar por um pequeno procedimento de sutura para fechar o corte. "Não teve jeito mesmo, tivemos que dar um pontinho para cicatrizar mais rápido", afirmou diretamente do consultório. Apesar do episódio inesperado, o cantor passa bem e manteve o bom humor, reforçando que o caso está sob controle.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Munhoz e Mariano

Acidente Doméstico
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EVENTO

Cena Bis: Bloco Vai Safadão reúne milhares de pessoas e mistura ritmos no Circuito Mangueirão

Wesley Safadão, Léo Santana, Joelma, Nirah e Marcynho Sensação se apresentam no pré-Carnaval

20.01.26 10h35

EVENTO

Cena Bis: turnê 'Dominguinho' reúne João Gomes, Mestrinho e Jota.pê em show emocionante em Belém

Apresentação era bastante esperada na capital paraense

20.01.26 10h25

SAÚDE

Mariano, da dupla com Munhoz, sofre acidente e vai parar no hospital

Sertanejo precisa de pontos após corte com estilete

20.01.26 9h55

CULTURA

Instituto Regatão abre inscrições para o Programa Atiçamento Cultural no Baixo Amazonas

Com ciclos de formação em dança, gestão e acessibilidade, a iniciativa busca fortalecer organizações de base e promover a sustentabilidade de projetos culturais em Alter do Chão e região.

19.01.26 11h22

MAIS LIDAS EM CULTURA

grávida

Esposa de Pedro repudia episódio de assédio no BBB 26: 'Não posso ignorar o que aconteceu'

Rayne apagou registros ao lado de Pedro das redes sociais, retirou o nome dele da biografia no Instagram e declarou que não manterá contato com o ex-companheiro

19.01.26 14h18

CULTURA

Lauana Prado anuncia gravidez no palco uma semana após término com Tati Dias: 'Maior benção'

A revelação ocorreu ao lado dos pais e poucos dias após o término do noivado

19.01.26 8h46

CULTURA

Candidatas ao Rainha das Rainhas 2026 serão conhecidas hoje (20) no Mercado de São Brás

Apresentação oficial das representantes dos clubes sociais de Belém ocorre nesta terça (20), com programação começando às 18h, e marca a largada para a grande noite do concurso do Grupo Liberal, no Hangar, em 7 de fevereiro

20.01.26 8h00

BBB

Equipe de Pedro toma decisão radical após saída do BBB 26 e surpreende a todos; veja

O post publicado no X foi removido pouco tempo depois e a equipe de Pedro Espíndola emitiu um novo comunicado

19.01.26 12h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda