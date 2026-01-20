Mariano, da dupla com Munhoz, sofre acidente e vai parar no hospital

Um acidente doméstico durante uma tarefa simples de rotina levou o cantor Mariano, da dupla com Munhoz, a buscar atendimento médico de emergência. O sertanejo usou suas redes sociais nesta segunda-feira (19) para detalhar o susto e tranquilizar os fãs após sofrer um corte profundo na mão enquanto organizava sua residência.

O incidente ocorreu no momento em que o artista montava caixas e separava objetos para desapego. Ao manusear um estilete, Mariano acabou se ferindo gravemente. Inicialmente, o cantor tentou tratar o corte de forma caseira, acreditando que a lesão não passaria de um susto. "O bonitão aqui deu um vacilo... Estava montando uma caixa ali, deu um baita talho na mão", relatou em tom descontraído aos seguidores.

Entretanto, devido à profundidade do ferimento e ao sangramento persistente, o curativo improvisado não foi suficiente. Por precaução e para evitar riscos de infecção, o sertanejo decidiu procurar o hospital. "Fizemos um curativo ali para ver se não ia precisar dar ponto, mas não parou de sangrar até agora", explicou já na unidade de saúde.

Após a avaliação profissional, Mariano confirmou que precisou passar por um pequeno procedimento de sutura para fechar o corte. "Não teve jeito mesmo, tivemos que dar um pontinho para cicatrizar mais rápido", afirmou diretamente do consultório. Apesar do episódio inesperado, o cantor passa bem e manteve o bom humor, reforçando que o caso está sob controle.