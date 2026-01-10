Mari Palma se casa com o humorista paraense Osmar Campbell

A jornalista Mari Palma se casou com o humorista paraense Osmar Campbell neste sábado (10), em uma cerimônia realizada em Santana de Parnaíba, no interior de São Paulo. O casal trocou alianças em uma celebração reservada, sem padrinhos, acompanhada por cerca de 200 convidados.

Após a cerimônia, os convidados participaram de uma festa com apresentações da banda Classic Zoom, liderada por Gustavo Baltazar, primo da noiva, e do DJ Blen. O cardápio da celebração não contou com o tradicional bolo de casamento. Foram servidos cheeseburgers com batatas fritas, pão com carne louca e, como sobremesas, grand gateau e tiramisu, escolhidos pelos noivos.

Os pombinhos estão juntos há quase dois anos e assumiram publicamente o relacionamento no Dia dos Namorados de 2025. O noivado foi mantido em sigilo e divulgado ao público em dezembro do ano passado, meses após o pedido, que ocorreu em Portugal.

Natural de Belém, no Pará, Campbell é um dos fundadores do grupo de comédia 'Em Pé na Rede', criado em 2008. Radicado em São Paulo, ele atua como humorista e produtor de conteúdo. Antes do relacionamento com Maria Palma, Osmar foi casado com a atriz Mariana Lessa. A cerimônia, realizada em 2018, foi exibida no reality show Fábrica de Casamentos, do SBT.