Marco Pigossi fala sobre o processo de se assumir gay: 'Medo profissional grande'

Na última segunda-feria (12), o ator Marco Pigossi, de 34 anos, participou do programa "Conversa com Bial", da TV Globo, onde falou sobre os processos referentes à revelação de ser gay. Casado com o cineasta italiano Marco Calvani, Pigossi revelou ter receio de assumir sua orientação sexual para o público, já que adquiriu o título de galã por seus papéis em diversas novelas. Pela suposta polêmica, ele temia ter que abandonar a carreira artística.

“Nunca foi uma coisa direta, nunca me foi pedido que isso não fosse aberto ou falado sobre. Mas era velado, a partir de relatos, conversas e coisas que eu lia e ouvia das pessoas. Era aquela coisa ‘você não vai mais conseguir fazer um mocinho da novela das 9 porque as pessoas não vão acreditar, as mulheres não vão acreditar que você se apaixona pela mocinha”, disse o Marco Pigossi.

“A gente tem muito medo de como isso vai ressoar para as pessoas ao redor. E a gente acabava ouvindo coisas dos próprios pais, que vem de um lugar total de amor e proteção, que é aquele discurso ‘eu tenho muito medo que você sofra’. E isso já causa na gente um medo de existir por si mesmo, que é onde a gente tem medo do que as pessoas vão achar. E, para mim, foi um processo diferente, porque esse processo de autoaceitação e me reconhecer como homossexual passou por um lugar muito diferente, porque era público. Era para um país inteiro. Eu tinha um medo profissional muito grande”, relatou Pigossi.

Agora, ele acredita que isso é um assunto do passado, sobretudo pela luta e pelo talento de atores que se assumiram gays nos últimos anos. “E isso é um pensamento super antigo, porque a gente mostrou através de outros atores que isso é uma grande besteira. O trabalho de atores e atrizes vai muito além disso”, completou.

Pigossi questiona sobre o porquê de pessoas em relações homoafetivas terem que enfrentar esses processos, e heterossexuais não. "Se a gente pensar que um corpo heterossexual não precisa passar por esse processo, por que um corpo homossexual ainda precisa e tem que passar por esse processo?", indagou o ator.

Relacionamento discreto

Em novembro de 2021, o ator assumiu o namoro com o cineasta por meio da republicação no Instagram em uma foto com o amado, e brincou na legenda com as especulações que já faziam acerca de sua sexualidade: "Chocando um total de 0 pessoas". Os dois se conheceram em Los Angeles (EUA), meses antes. Atualmente, eles moram juntos nos Estados Unidos.

"A gente ainda está lutando por Direitos Civis, pelo direito à existência, pela ausência de preconceito e um monte de questões sociais. Quanto mais a gente fala, expõe e mostra essa autoaceitação, mais natural a gente faz o caminho para as próximas gerações. Sou eternamente grato às gerações que vieram antes de mim, que passaram por coisas que eu não consigo nem imaginar. Até o dia que a gente não vai precisar mais colocar, aí vai ser o mundo perfeito", comentou.

Relembre a carreira de Marco Pigossi

Na Globo, o último papel de Pigossi foi em 2017 na novela "A Força Do Querer", quando viveu o paraense Zeca, que contracenava romances com a policial Jeiza (Paolla Oliveira) e Ritinha (Isís Valverde), com quem cresceu junto. No ano seguinte, decidiu não renovar o contrato com a emissora e foi anunciado como o novo nome da Netflix. Atualmente, o ator vive o personagem Eric em "Cidade Invisível", série brasileira do streaming que retrata os seres encantados do folclore brasileiro da Amazônia.

Eric, personagem de Marco Pigossi em "Cidade Invisível". (Reprodução / Netflix)

(*Estagiário Gabriel Bentes sob supervisão da editora web de Oliberal.com Vanessa Pinheiro)