Marcos Pigossi revela que tinha medo do público descobrir sua sexualidade: ‘usava máscara de hétero'

O ator Marco Pigossi, que assumiu namoro com o cineasta italiano, Marco Calcavi, revelou que por anos sentiu medo das pessoas descobrirem a sua verdadeira sexualidade. O motivo? Na época que estreou na TV, o artista ficou conhecido por assumir papéis de galãs e ‘mocinhos’. As informações são da Revista Piauí.

No início da carreira, Pigossi chegou a interpretar um gay na novela ‘Caras & Bocas’ e para fugir dos estereótipos e, até de si mesmo, confessou que engrossava a voz na rua para que ninguém percebesse que ele era homessexual.

“Sentia um calafrio só de pensar que o público poderia desconfiar que a sexualidade do ator era a mesma do personagem. Essa possibilidade me aterrorizava”, disse, em entrevista à revista.

Segundo ele, o sofrimento aumentou ainda mais quando ele viu uma entrevista de Silvio de Abreu, no qual o artista dizia que atores não deveriam relevar a sua opção sexual para não perder papéis. Pigossi tinha medo do que poderia acontecer caso ele "saísse do armário”.

“Era como se eu tivesse usando uma máscara heterossexual […] Precisei de ajuda. Recorri à terapia durante a gravação da novela. Eu sofria por não ser 100% verdadeiro, mas pelo fato de ter um corpo e modos que se encaixavam num certo ‘padrão da heterossexualidade’, que não denunciam minha orientação, acabou me dando o que eu chamo de ‘privilégio do armário’”, afirmou.