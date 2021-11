Conheça quem é o diretor italiano que 'roubou' o coração do ator Marcos Pigossi

Após o ator Marco Pigossi ter publicado uma foto e, consequentemente, assumido o namoro com o diretor Marco Calvani, nas redes sociais, na última quinta-feira (25), muitos internautas ficaram curiosos para saber quem é o estrangeiro que "balançou" o coração do galã brasileiro. As informações são da Notícia da TV.

Calvani é um italiano de 40 anos conhecido por trabalhar como cineasta e dar aulas de atuação nos Estados Unidos e na Europa. O dramaturgo começou a escrever em 2002, quando estreou a peça "Quasi". Marco também é fundador e diretor artístico do Mixò, um centro cultural internacional que reúne jovens atores e escritores em Roma.

O italiano dirigiu os curtas "Lost in Love" (2017) e o documentário "The View From Up Here" (2017), que teve no elenco a atriz Melissa Leo, ganhadora do Oscar de melhor atuação coadjuvante, em 2011, por "O Vencedor" (2010). O namorado de Pigossi também assinou o curta "A Better Half", ainda em pós-produção.

Atualmente, o diretor mora no Brooklyn, em Nova York (EUA). A rotina de Calvani consiste em se dividir entre a cidade dos Estados Unidos e a Europa, onde ensina os seus alunos a escrever e atuar. Em suas redes sociais, Marco compartilha os bastidores das gravações em que participa, livros e fotos com Pigossi. Inclusive, os primeiros cliques com o ator brasileiro datam há 35 semanas, dando a entender que o romance já completou mais de um ano.

Na primeira foto do casal compartilhada, os pombinhos aparecem juntos e sem camisa, após terem surfado. Em outro clique, feito em 2020, o brasileiro aparece na parada LGBTQIA+ com o namorado. “O amor vence”, diz a legenda da foto.