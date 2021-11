Marco Pigossi assume relacionamento com italiano e internautas reagem: ‘Não sei quem tem mais sorte'

O ator Marco Pigossi foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter na noite de quinta-feira (25) após assumir seu relacionamento com o diretor italiano Marco Calvani. Nos stories do Instagram, o artista brasileiro compartilhou um clique postado pelo seu namorado, onde os dois aparecem de mãos dadas andando por uma praia de Los Angeles. As informações são do Uol.

"Chocando um total de zero pessoas", brincou Pigossi ao republicar a imagem, que ainda contou com felicitações de Ação de Graças, um feriado popular dos Estados Unidos. O diretor, por sua vez, escreveu. "Obrigada por isso", confira:

VEJA MAIS

O relacionamento dos dois sempre foi compartilhado abertamente do perfil do italiano e o tempo do namoro já deve ter cerca de um ano. Em 2020, Calvani chegou a publicar uma foto de Marco Pigossi com a legenda "Love Wins".

Os internautas reagiram ao namoro assumido pela primeira vez pelo ator, veja: