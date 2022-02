Mara Maravilha espera pela chegada do seu segundo filho

A cantora Mara Maravilha usou o print de uma notícia para informar que será mãe pela segunda vez. A imagem Coluna Léo Dias foi usada, para a artista explicar a chegada do novo membro da sua família.

Mara, que é casada com Gabriel Torres, que esperam por Bela Benjamin. Eles já são pais de Benjamin. A caçula é mais nova que o menino, hoje com quatro aninhos.

O casal ainda quer acrescentar o nome Benjamin ao deles.

De acordo com Mara, o processo de adoção foi iniciado no fim do ano passado.

“Sim, é verdade! A Família Benjamim vai crescer... A nossa filha Bela Benjamim, que Papai do Céu já está trazendo diretamente para o nosso coração”, escreveu a artista.

“Eu, Gabriel (que é um pai extraordinário), minha sogrinha Sandra, nossa família, amigos e fãs podem se alegrar, 2022 chegando para nós com essa boa nova. E agora em março, eu e Benjamim, que fazemos aniversário juntos, já estamos recebendo o nosso presente divino: a nossa Bela Benjamim”, acrescentou.