Maíra Cardi fala sobre P.A. ter negado seus presentes: 'Orgulho desnecessário'

Depois de um breve período afastada das redes sociais, Maíra Cardi voltou com tudo na última sexta-feira (13). Desta vez, o alvo foi o ex-BBB e atleta Paulo André, que era muito amigo de Arthur Aguiar, marido de Maíra, no confinamento do BBB 22. Em uma sequência de stories nas redes sociais, Maíra decidiu se pronunciar sobre P.A. ter rejeitado os presentes que ela ofereceu ao filho do atleta "Pazinho".

VEJA MAIS

Ela começou dizendo que não sabe o que ocorreu para, logo após ele ter saído do reality, ter deixado de segui-la nas redes sociais.

"Quando eu comecei a seguir o P.A, segui por conta de toda a história que houve no programa entre eles. Teve uma consideração muito grande da minha parte. Ele me seguia também, os administradores [dos perfis de P.A. nas redes sociais], porque ele nem sabia quem eu era. Quando ele saiu, não sei o que houve, não é problema meu, mas ele parou de me seguir", começou Maíra.

Na sequência, disse que ela falou sobre o prazer que sente em presentear as pessoas e que, quando ouviu P.A. falando do filho no BBB, quis presentear a criança, especialmente por ser mãe. Ela contou que falou com o empresário e insistiu muito para conseguir falar com a família dele, mas que eles não quiseram receber os presentes. E que agora ela tem certeza que não vai entregar porque PA disse publicamente que não quer. Ela segue e pede desculpas ao atleta e ex-colega de confinamento de Arthur Aguiar.

"Desculpa, P.A., se você se sentiu ofendido. Eu fiz de coração, eu gosto de ganhar presente. Minha intenção era fazer a criança feliz, a mãe feliz", fala.

"Eu tenho dinheiro para comprar o que ganhamos, mas a minha família pode receber. Eu não aceito mostra uma insensibilidade da minha parte, um ego bobo, um orgulho desnecessário", alfineta.

Maíra ainda explica que a ideia era prestigiar, mas que "cada um dá o que tem". Será que a treta vai continuar?