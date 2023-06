Mãe de Vinícius Jr. namora pagodeiro de forma discreta: saiba quem é o escolhido

De forma bastante discresta, Fernanda Cristina, mãe de Vinícius Jr., engata um affair com um pagodeiro. O romance está sendo mantido longe dos holofotes, mesmo que o casal seja visto com frequência.

O escolhido como padrasto é Marcelinho Oliveira. Ele é músico, pagodeiro e faz parte do grupo Quinto Segredo.

O artista costuma se apresentar nas rodas de samba da Zona Oeste do Rio de Janeiro, incluisve, foi em um desses shows que Fernanda foi vista com ele. O casal se encontrou na Bar da Mangueira, na Barra, e foram foram fotografados juntos.

Fernanda Cristina assistiu à apresentação do grupo e posou com os integrantes nos bastidores, coladinha a Marcelinho.

Os integrantes do Quinto Segredo não seguem a mãe do atleta, tirando Marcelinho. O like dos dois é retribuido há pelo menos três meses. No Instagram, o músico posta algumas fotos exibindo o seu corpo.

Conheça Marcelinho, padrasto de Vini Jr (Fotos: @marcelooliveiramarcelinho )

Fernanda se separou de Vinicius Paixão, pai de Vini Jr, há alguns anos. Além do atelta, ela tem mais dois filhos com ele, e dois netos. Já Marcelinho, mora em Belford Roxo, tem dois filhos e se separou em 2022.