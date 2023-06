Vini Jr. responde menino que mandou apoio após ataques racistas

O jogador de futebol Vinicius Junior, o Vini Jr., que atualmente joga pelo Real Madrid, vem demostrando imensa gratidão nas redes sociais por todo o carinho que recebeu após os episódios de racismo que vem sofrendo na Espanha. Nesta quinta-feira (15), o jogador usou o Twitter para responder um menino que lhe desejou forças para combater o racismo.

Na publicação principal, a mãe da criança escreveu: "Fui olhar o celular do meu filho e me deparei com isso. Vini Jr., nota meu bebê". Na conversa com o jogador pelo Instagram, o menino se apresentava como Enzo, lhe dava apoio para enfrentar os ataques racistas e pedia por um aúdio e um vídeo.

Pouco tempo depois, o jogador notou o post e agradeceu pelo carinho, assegurando que em breve veria o fã mirim. "Vou seguir na luta, Enzo. Obrigado pelo carinho. Te vejo em breve", respondeu.

