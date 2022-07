Mãe da Marília Mendonça reúne cantores para live que será transmitida no aniversário da cantora

A mãe da cantora Marília Mendonça, que morreu aos 26 anos após um acidente áereo, reuniu diversos cantores e gravou uma live, que será transmitida no dia do aniversário da cantora, 22 de julho, no seu canal do Youtube.

VEJA MAIS

Ruth Moreira contou com a participação de famosos do mundo da música, como Maiara e Maraísa, Murilo Huff, Luiza Martins, que fazia dupla com o cantor Maurílio, que também faleceu em 2021, além de outros amigos da cantora.

Na programação, os convidados cantam alguns hits da cantora e relembram da importância de Marília. A novidade foi compartilhada pela mãe da cantora, por meio do Instagram, em uma publicação e em alguns stories. “Gravação especial acontecendo agora para nossa Marilinha. Hoje o dia está sendo de homenagem, um dia especial”, escreveu Ruth.

Fãs da cantora comentaram na publicação: “Eu vou me acabar de chorar”, disse uma seguidora. “Isso vai ser lindo demais, nossa Marília merece todo esse amor”, comentou outra seguidora.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)