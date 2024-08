Lulu Santos é internado no Rio e cancela show; saiba o diagnóstico do cantor

Lulu Santos foi internado em caráter de urgência nesta sexta-feira (02/8), na Clínica São Vicente, localizada na zona sul do Rio de Janeiro. Em decorrência da internação, o cantor teve que cancelar a apresentação que estava agendada para o sábado no Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães, a 65 km de Cuiabá. A substituição de Lulu no evento foi feita pela cantora Pitty.

De acordo com a assessoria de imprensa, o artista está apresentando sintomas graves de dengue, embora o diagnóstico final ainda não tenha sido confirmado. A nota oficial destaca que Lulu está lúcido e com um estado geral considerado bom, enquanto continua a realizar exames médicos.

A produção de Lulu Santos divulgou em suas redes sociais: “Infelizmente, Lulu deu entrada no hospital na tarde desta sexta-feira com sintomas de dengue grave, também conhecida como ‘dengue hemorrágica’, e precisará cancelar todas as atividades profissionais previstas para os próximos dias”.

A organização do Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães comunicou ao público que os ingressos adquiridos para o show de Lulu poderão ser utilizados para assistir à apresentação de Pitty. Para aqueles que preferirem não comparecer ao novo show, a opção de reembolso está disponível.