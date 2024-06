Toni Garrido revela que sua carreira vingou a partir de entrevista de Lulu Santos

Em entrevista no programa "Altas Horas", da Rede Globo, no sábado (22), cantor Toni Garrido, ex-vocalista da banda Cidade Negra, revelou que a carreira dele ganhou impulso decisivo a partir de uma declaração do cantor e compositor Lulu Santos no fim dos anos 1980. O programa foi dedicado a Lulu. "O Lulu talvez nem tenha muita consciência disso. (...) Tem uma coisa muito importante, que mudou minha vida. A MTV perguntou pra ele em uma entrevista: 'E aí, o que você tem visto de coisas novas, coisas legais?'. Aí ele falou: 'Olha, eu vi uma banda que eu gostei muito, uma banda chamada Banda Bel [primeiro grupo em que Toni atuou como vocalista], tem um cantor legal'. E começa a minha história. Minha trajetória toda começa a partir de um comentário do Lulu", afirmou Toni.

"O que ele me ensinou pra vida inteira foi que: se você tiver alguma coisa boa pra falar de alguém, fale. Porque isso pode ser impactante, pode transformar a vida da pessoa. Isso mudou minha vida, eu estou aqui por causa disso", disse Toni Garrido diante de Lulu Santos e do apresentador Serginho Grossman.

Sem ideia

Ao ouvir a revelação de Garrido, Lulu Santos demonstrou não fazer ideia do impacto que essa entrevista teve na vida e carreira do amigo:

"Eu não sabia dessa história. Demorou esse tempo todo pra eu saber!", disse o cantor.