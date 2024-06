'É difícil conciliar tudo', diz marido de Lulu Santos sobre a gestão do cantor

O marido de Lulu Santos, Clebson Teixeira, fez comentários sobre sua relação profissional com o marido, já que ele é responsável por administrar a empresa do cantor. Durante o programa Altas Horas, do último sábado (22), o gestor comentou sobre a mistura de relação profissional e amorosa.

VEJA MAIS:

"É difícil conciliar tudo e não ter nenhum embate. Tem que pensar sempre com amor, que você quer sempre o melhor dele", disse Clebson no programa, que foi dedicado em homenagem a Lulu Santos.

Apesar da resposta equilibrada, Clebson afirma que, às vezes, acaba trabalhando demais, o que gera debates entre o casal.

O problema é quando o trabalho não vai embora, porque às vezes dá 23h, eu estou trabalhando ainda e ele pergunta: 'Você tá trabalhando até agora?', falo: 'tô', ele: 'para!', eu: 'não adianta, amanhã às 8h vai tá lá ainda me esperando’”, explicou o marido de Lulu.

Aproveitando o momento da conversa, Lulu Santos se declarou para o marido, com quem é casado desde 2019.

"Meu marido, meu anjo, meu anjo da guarda, dono da minha cabeça, meu coração, minha mente e meu corpo."