Lulu Santos apresenta melhora e já tem previsão de alta

O cantor Lulu Santos está em recuperação de uma gastroenterite aguda que o levou a ser internado na última sexta-feira (7). A informação foi confirmada pelo boletim médico enviado pela assessoria de imprensa do artista.

“O cantor Lulu Santos segue internado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, em plena recuperação, evoluindo com melhora clínica após exames laboratoriais, em um quadro de gastroenterite aguda”, destacou a nota.

No boletim médico atualizado na manhã deste domingo (9), foi informado que o cantor continua a ser hidratado, está com a dor abdominal controlada, sem febre, aceitando bem a dieta oral e com previsão de alta para segunda-feira (10). “Lulu agradece a todo carinho e mensagens de apoio recebidas até o momento por amigos e fãs”, concluiu o comunicado.

Internação de Emergência

Lulu Santos foi levado às pressas para um hospital na zona sul do Rio de Janeiro na última sexta-feira, após sentir um mal-estar em casa. A notícia foi confirmada através do perfil oficial do cantor no Instagram, que também informou sobre o cancelamento de duas apresentações.

“Devido a um mal-estar sentido em sua casa na tarde de ontem (07/06), o cantor Lulu Santos deu entrada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, onde, por orientação médica, permanecerá internado em observação clínica nas próximas 48h”, relatou o comunicado.

A nota ainda forneceu detalhes sobre o estado de saúde do cantor: “O cantor está sob cuidados médicos e o quadro de saúde é estável. Em função do ocorrido, está cancelada a participação do artista nos festivais João Rock (8/6) e Salve O Sul (9/6)”.