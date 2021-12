Luísa Sonza e Vitão estão juntos de novo, diz colunista

Parece que a reconciliação de Vitão e Luísa Sonza está acontecendo. Segundo o colunista Leo Dias, o casal estaria namorando novamente e preparados para o romper o ano juntos em Florianópolis, Santa Catarina, porém, o anúncio da volta será mantido em sigilo, com a equipe da cantora decidida em manter o relacionamento guardado a sete chaves. As informações são do Metrópoles.

De acordo com moradores locais, a dupla foi reconhecida no condomínio Costão Golf por conta de vários stories publicados pelos dois. Em um, a autora do hit 'Penhasco' dança ao lado de uma amiga enquanto Vitão apareceu gravando vários vídeos em uma área verde. Apesar dos boatos, nenhuma confirmação foi dada por nenhum dos dois. O casal rompeu o relacionamento em agosto deste ano afirmando ter muito carinho um pelo outro. Recentemente, eles foram vistos durante a festa de Virgínia Fonseca, no qual o cantor apareceu curtindo o show da musa.