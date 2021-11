'Flashback?' Luísa Sonza e Vitão são flagrados em ‘encontro casual’ após três meses do término

Luíza Sonza e Vitão foram flagrados juntos na noite do último domingo (31). Os ex-namorados estavam juntos durante a gravação de um videoclipe da banda Big Up. As informações são do colunista Leo Dias.

Em stories divulgados por amigos do ex-casal, eles aparecem discretamente em alguns momentos dançando, cantando e bebendo juntos. Segundo Leo Dias, esta é a primeira vez que Sonza e o cantor se encontram, após o término do relacionamento, em agosto deste ano.

(Reprodução/ Instagram)

O encontro casual foi mantido em sigilo por ambos os envolvidos. Luíza apenas publicou alguns vídeos das amigas dançando com os seus namorados, porém, não compartilhou nenhum momento ao lado de Vitão.