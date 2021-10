Luísa Sonza vive affair com ator de Verdades Secretas; veja quem é

Luísa Sonza está vivendo um romance com o ator Bruno Montaleone, que participou de seu clipe “Melhor Sozinha” e com quem ela protagonizou cenas quentíssimas. O ator, que vai estrear em verdades secretas, estaria se encontrando com Luísa para “se divertir”. As informações são do Metrópoles.

(Reprodução: Instagram)

De acordo com a colunista, o affair acontece a pouco mais de duas semanas e Luísa até viajou ao Rio de Janeiro, supostamente para encontrar Bruno. Os dois estão se curtindo bastante, mas ainda não é nada sério.

Nas imagens de Melhor Sozinha, O ator e Luísa aparecem seminus tomando um banho de chuveiro e trocam beijos de tirar o fôlego. Ele está solteiro desde o fim do namoro com Sasha Meneghel, em junho de 2019, com quem se relacionou por dois anos. Já Luísa Sonza não assume um relacionamento sério desde o término com Vitão, em agosto deste ano, após quase um ano juntos.