Vitão revela que conversa 'direto' com Whindersson Nunes

Em entrevista ao podcast PodPah, Vitão, ex-namorado de Luísa Sonza, revelou que conversa 'direto' com Whindersson Nunes, ex-marido da cantora. O cantor engatou um romance com Luísa alguns meses depois da sua separação do humorista, levantando especulações de que a autora do hit 'Penhasco' teria traído o ex-parceiro. As informações são do Uol.

"A gente troca ideia suavão", revelou Vitão. Na conversa, ele confessou que não existe nenhuma rixa ou mágoa entre os dois e afirmou que admira o trabalho do comediante. Segundo ele, ambos ainda não se viram devido à agenda lotada, mas um encontro deve ser marcado em breve.