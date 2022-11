Ludmilla anuncia cruzeiro com três dias de shows: 'Prepara o dinheiro'

Ludmilla viralizou na web neste domingo (27) ao anunciar que fará um show temático no Navio Numanice. A cantora disse que o festival em alto-mar terá três dias de duração, com shows de pagode, funk e música eletrônica, mas o passeio ainda não tem data marcada.

"Numanice" é o nome do segundo EP de Ludmilla, lançado em 2020, cujo título significa "numa nice", ou seja, numa boa.

“Em um dia vai ser Numanice pagode, vou chamar vários pagodeiros para vir para cá. No outro dia vai ser um funk, mas vai ser uma p***ria, uma tabacada. Quem é casado, tem que ver isso aí, vai ter que abrir o negócio pra vir pra cá", disse a artista ao anunciar o projeto durante um show. “Já prepara o dinheiro. Para pagar o dinheiro com agiota”, divertiu-se.

Fãs repercutem a novidade

Muitos fãs comentaram sobre o festival: "Sério, porque a Lud faz isso??? Eu simplesmente venderia um familiar meu pra ir no Navio Numanice. Sério, Ludmilla, você vai me fazer vender um irmão, traficar alguns órgãos mona", brincou uma sequidora. "Não tenho dinheiro nem pra ir no Numanice em terra, imagina ir no Numanice no mar", disse outro.

Ludmilla também vai se apresentar no "WS Onboard", o cruzeiro de Wesley Safadão, na Flórida, nos Estados Unidos, entre os dias 10 e 13 de julho de 2023.

