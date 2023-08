Luciano Huck mostra doação que fez ao Criança Esperança e web critica: 'pão duro'

O apresentador Luciano Huck foi motivos de críticas após fazer uma doação ao "Criança Esperança" durante o "Domingão do Huck", da TV Globo, neste último sábado (7). Durante o programa ao vivo que comanda, Huck exibiu o comprovante de transferência para a chave PIX da campanha nacional. Veja o vídeo do momento:

Para incentivar os telespectadores do programa, Luciano fez uma doação no valor de R$ 10 mil reais ao vivo. "Como eu digo: 'conselho ajuda, exemplo arrasta'. Não adianta eu ficar pedindo dinheiro para os outros aqui de doação se eu não der exemplo. Então tá aqui, eu fiz pela chave PIX no meu nome uma doação de dez mil reais. Tá doado em nome da minha família, eu, minha esposa e meus filhos, dez mil reais para o 'Criança Esperança'. Portanto, me sinto com as credenciais para te pedir uma doação também", declarou Luciano.

Logo depois, a atitude do apresentador repercutiu na web devido o valor doado, segundo os internautas, ser "pouco" comparado ao salário dele, que está na Globo há 23 anos.

"O Luciano Huck doou só R$ 10 mil para o Criança Esperança e foi uma 'vakinha' dele com a Angélica. Que família 'Mão de Vaca", criticou um internauta. "Fiquei comovida com tal sacrifício e espírito solidário. Vai ter que 'apertar o cinto' esse mês", ironizou uma outra. "E o Luciano Huck que doou migalhas para o 'Criança Esperança'? Um completamente louco", comentou uma terceira.

Qual é o salário de Luciano Huck?

À Veja, Luciano Huck respondeu sobre quanto recebe de salário. "Essa informação nunca foi pública e nunca foi divulgada. Nem pela TV Globo nem por mim. É uma especulação que se faz em torno essa mística das enormes remunerações da TV, mas não acho que ficar iluminando esse tipo de remuneração em um país como o Brasil traga algum benefício", disse Huck.

Luciano Huck é o terceiro funcionário mais bem pago da TV Globo, segundo o colunista Ricardo Feltrin, do portal Uol. Ele informou ainda que o salário do apresentador chega a quase R$ 3,5 milhões com o "Domingão do Huck", sendo que ele, supostamente, já teria um salário bem alto desde o "Caldeirão do Huck", onde apresentou até 2022

Outro portal de notícia, o People With Money, diz que Luciano tem um patrimônio estimado em R$ 780 milhões. Com isso, ele se faz um dos apresentadores mais ricos do mundo. Já o Jornal do Bolsão aponta que os rendimentos do comunicador já giram em torno de R$ 1 bilhão.

Investimento do salário

Dono de diversos empreendimentos em vários setores, Luciano já revelou que costuma fazer investimentos com parte do salário do emprego. "Sempre fui um empreendedor, faço investimentos há mais de trinta anos para além da televisão. Dinheiro bom não é o dinheiro da remuneração pelo capital, mas aquele que investe no produtivo e gera emprego", revelou o apresentador à Veja.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)