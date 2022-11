Lúcia Veríssimo reage a críticas contra viúva de Gal Costa: 'Estou atenta'

A atriz Lúcia Veríssimo, ex-namorada de Gal Costa, está sendo provocada por amigos e fãs da cantora a opinar sobre as críticas que vêm sendo divulgadas nas redes sociais sobre as decisões que a viúva e ex-empresária de Gal, Wilma Petrillo, vem tomando desde a morte da cantora. Uma das acusações dá conta de que Gal possuía um jazigo no cemitério São João Batista, do Rio de Janeiro, onde está enterrada a mãe da artista e vários famosos, no entanto, Wilma enterrou o corpo no Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, em São Paulo.

Comentário de Lúcia Veríssimo na postagem de Paulo Lima. (Reprodução)

“Estou atenta, tudo a seu tempo”, comentou Lúcia na postagem feita no Instagram pelo ex-empresário Paulo Lima, que chegou a produzir show de Gal. “Não é justo que seja sepultada num jazigo que não é seu e que seja dificultada a chegada de seus fãs e amigos para homenagens e despedidas finais. Porque isso tudo está acontecendo? Quem deseja apagar e esconder essa pessoa amada por tantos? O que há por trás de tudo isso?”, escreveu ele.

Wilma respondeu para o produtor: “Paulo, você não sabe de nada”, disse. “Esse tal Paulo não convivia com a Gal há mais de 40 anos”, acrescentou.

“Ora, ora, ora, Wilma. Não conviver com a Gal era a coisa mais comum há pelo menos 28 anos, quando alguém a afastou de boa parte de seus amigos. Aliás, você não muda nada, né? Sempre escrevendo em caixa alta (gritando)”, respondeu Paulo.

Os fãs também criticaram Wilma por outras decisões, como o local escolhido para o velório e o uso de um caixão barato.