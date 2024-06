Lucas Pretti desabafa sobre os desafios do processo criativo de suas canções

Lucas Pretti, considerado um dos nomes relevantes na cena indie pop brasileira, abriu o jogo sobre os desafios enfrentados durante o processo criativo de suas músicas. O músico mineiro destacou a complexidade de transformar emoções profundas em melodias que ressoem com o público.

"Encontrar as palavras certas é sempre o mais difícil", admitiu Lucas ao abordar sua abordagem na composição.

Ele explicou que o maior desafio reside em traduzir sentimentos complexos em uma narrativa coesa e universalmente compreensível. "Eu acho que, geralmente, o mais difícil é como colocar em palavras, como externalizar esse sentimento e contar uma história", disse ele, refletindo sobre a importância de uma comunicação autêntica através da música.

Lucas mencionou especificamente o processo de criação de "Garoto invisível", sua próxima música, destacando a delicadeza necessária ao abordar temas pessoais sem cair em ressentimento. "Na letra dessa música, eu estou ‘reclamando’ do garoto invisível, mas eu não queria que passasse por um ponto de amargura, de ‘eu te odeio’. Afinal, eu me coloquei na situação", compartilhou ele, ilustrando seu compromisso com uma abordagem equilibrada e reflexiva em suas composições.