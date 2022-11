Livro revela que a rainha Elizabeth sofria com doença grave; veja qual é

Ao que tudo indica a rainha Elizabeth teria lutado contra um câncer na medula. A informação veio por meio de uma obra sobre a família real, escrita por Gyles Brandreth, por meio de fontes confiáveis do alto escalão da realeza. Gyles é antigo amigo do príncipe Philip, ex-marido da rainha. Para o autor, a doença também explicaria os sintomas.

A obra Elizabeth: An Intimate Portrait (com tradução, Elizabeth: um retrato íntimo) foi lançada recentemente no Reino Unido. No livro, Gyles relata que a monarca tinha cansaço e perda de peso e ‘problemas de mobilidade’. Normalmente a doença afeta os idosos.

Na biografia, o autor narra que a rainha teria dito a uma dama de companhia que precisava se manter ocupada e enfrentar o luto. Foi aconselhada, por diversas vezes, que precisava descansar. A informação sobre a doença não foi confirmada pela família real.