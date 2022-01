Lexa rebate seguidor que questionou ela se apresentar 'quase pelada'

A cantora Lexa, de 26 anos, não deixou passar despercebido um comentário machista nas suas redes sociais. Ao ser criticada por um seguidor sobre ir para o show "quase pelada", a artista respondeu à altura, como informou o UOL.

"Tem que ir quase pelada para o show? Para quê?", escreveu o seguidor.

"[Porque] o corpo é meu e porque eu quero", rebateu a cantora.

Lexa não liga para os haters, e mesmo após essa crítica, ela segue postando seus looks das apresentações. Neste final de semana, ela compartilhou seu look do show em Santa Catarina. Em seu perfil no Instagram, a artista empinou o bumbum e mostrou a vestimenta composta por um body justo, uma meia calça e tênis. "Estou pronta", legendou.