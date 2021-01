Lexa exibe corpo de biquíni e provoca: 'engordo na bunda'

De férias no Jalapão (TO), Lexa exibiu boa forma de biquíni e ganhou elogios dos seguidores. "Deusaaa", escreveu a cantora Mila, uma das donas do hit "Tudo Ok". "Jesus", comentou a cantora Luisa Sonza. "MC Guimê é um cara de sorte", disse um fã, referindo-se ao marido da cantora.

"Que abundância, Lexa", escreveu uma seguidora, que foi respondida pela cantora: Menina, tá enorme... quando eu engordo, engordo na bunda... tô achando grande demais".

Ontem, a cantora postou fotos ao lado do marido e aproveitou para elogiar o local de suas férias. "Apaixonada pelo Jalapão! Vocês precisam conhecer esse lugar", escreveu na publicação.