Lexa fica bêbada em aeroporto, tropeça e quase cai; assista

Nesta quinta-feira, 25, a cantora Lexa, de 29 anos, compartilhou um vídeo em que aparece bastante animada após consumir bebida alcoólica. As cenas mostram momentos de diversão da artista em um aeroporto de Paris, na França.

Lexa estava na Ásia para celebrar o aniversário de um de seus melhores amigos, Sandro Souza, que também é parte de sua equipe. Durante o retorno, ela fez uma escala em Paris, onde decidiu aproveitar o momento ao lado do amigo, registrando tudo em seu perfil no Instagram. Na legenda, ela brincou: "O vinho me derruba".

Em alguns trechos do vídeo, Lexa é vista dançando e se divertindo enquanto alguém toca piano, além de aparecer brincando com um carrinho para transportar sua mala e segurando uma garrafa de vinho ao lado do amigo.

Os comentários dos seguidores foram de apoio e elogios à energia positiva da cantora. "Eu sou assim quando bebo vinho", compartilhou uma seguidora chamada Natália. "Que linda, é tão bom ver a felicidade de alguém", disse Carol. "Eu amo sua energia. É tão contagiante que eu até me esqueço dos problemas. Ver seus vídeos e stories me faz muito bem", brincou Manu.