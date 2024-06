Leonardo comemora namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme: 'Presente de Deus'

Apesar do romance entre Bruna Marquezine e João Guilherme ainda não ter sido confirmado publicamente por nenhum dos dois, o cantor Leonardo "abençoou" o relacionamento em entrevista que deu na última quarta-feira (19).

"Eu nem sonhava em conhecer pessoalmente a Bruna Marquezine e agora ela é minha nora. Isso é um presente de Deus, com certeza", disse o cantor que é pai de João Guilherme.

Leonardo confirmou ao programa "Balanço Geral" que a nova nora está "aprovadíssima" e relembrou o momento em que a encontrou pela primeira vez.

"Eu tive o prazer de encontrar a Bruna quando ela tinha 8 anos. Fui fazer um show no Rio de Janeiro, acho que ela nem deve lembrar disso, e me encontrei com a mãe dela e com ela. Aquela carinha linda... mudou nada, ela só cresceu", completou.

Nos últimos meses João Guilherme e Bruna Marquezine foram flagrados juntos inúmeras vezes, inclusive trocando beijos no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, no último sábado (15).

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)