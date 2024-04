Ex de Juliano Floss, Vivi Wanderley para de seguir Marina Sena após rumores de affair

Bruna Marquezine e João Guilherme não é o único casal do momento. Na imagem que entrega o romance da ex de Neymar, a cantora Marina Sena foi 'flagrada' em clima de intimidade com o influenciador Juliano Floss, também no elenco da atual "Dança dos famosos". Quem não parece ter gostado da 'confirmação' desse romance foi Vivi Wanderley, ex de Juliano, que deu unfollow em Marina após a foto viralizada.

Vivi Wanderley, ex de Juliano, comemorou seu 23º aniversário nesta quinta-feira (25) com uma festa repleta de celebridades em São Paulo. Durante o evento, a cantora foi questionada sobre os rumores envolvendo seu ex-namorado e Marina Sena e disse: "Não me sinto à vontade para comentar sobre isso, pois é algo que já não faz parte da minha vida. Prefiro focar em falar sobre mim, minha nova fase, minha jornada como cantora... Estou seguindo adiante, distante desse mundo de fofocas." A declaração foi dada ao portal Gshow.

Horas depois da publicação da foto publicada nas redes sociais mostrando os dois juntos, além de João Guilherme e Bruna Marquezine também aparecerem abraçados. No entanto, horas depois, o próprio dançarino negou ao portal Hugo Gloss qualquer romance com a cantora.

Em outra entrevista à imprensa, Vivi compartilhou detalhes sobre seus projetos musicais para o ano, incluindo o lançamento de um EP. Por último, ela abordou sua relação com os fãs nas redes sociais e como lida com a exposição:

"Recebo um carinho imenso dos meus fãs, sou muito grata por isso. Obviamente, não compartilho toda minha vida na internet, pois não cabe em alguns stories: tento mostrar mais os aspectos positivos, embora também haja desafios que não são exibidos. Mas busco ser autêntica, pois sei que meu público se identifica com isso."