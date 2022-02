Leo Stronda mostra como está sua recuperação após explosão de botijão de gás

Há cerca de 5 meses o fisiculturista Leo Stronda, 29 anos, sofreu um acidente doméstico, onde um botijão de gás explodiu. O atleta usou seu perfil no Instagram para falar de novo sobre o ocorrido.

A explosão foi em setembro do ano passado, e deixou no corpo de Leo queimaduras de segundo grau. Ele ficou com 30% do corpo afetado.

Um vídeo com a sua evolução no tratamento das queimadores, foi publicado por Leo nas redes sociais. Nas imagens tem a jornada dele rumo à recuperação, incluindo a volta aos treinos e alguns registros inéditos das lesões provocadas pelo acidente em seus braços e suas costas.

"Tudo é fase. Estou muito focado e dedicado em fazer tudo dar certo e ser melhor a cada dia. Estou voltando, aos poucos, a me reconhecer, a me alimentar melhor, a treinar melhor, suplementar melhor", disse Stronda.

ACIDENTE

No dia 06 de setembro de 2021, Leo Stronda sofreu um acidente doméstico e precisou ficar na unidade semi-intensiva de um hospital particular do Rio de Janeiro.

"Há duas semanas sofri esse acidente doméstico. Estava em casa para começar um jantar com a minha mulher e amigos e o botijão de gás estourou. Tive queimaduras graves na parte do braço e nas costas. Fui de duas a três vezes por semana no centro cirúrgico para fazer cirurgias plásticas para poder ajudar na recuperação. Hoje tive uma melhora, estou em um quarto mais tranquilo, por isso me sinto apto a falar sobre esse assunto e contar o que aconteceu", contou Leo, nos stories, na ocasião.