Rodriguinho dá 'cano' e empresário sofre acidente grave

O cantor Rodriguinho foi acusado de ter dado um 'cano' em um empresário de eventos. Ele afirma ter contratado o pagodeiro para realizar uma apresentação, na Baixada Fluminense.

Segundo informações do empresário, o cantor não compareceu ao local do evento e, sequer deu uma justificativa para não ter cumprido sua agenda naquela noite. "A gente contratou um show do Rodriguinho para o último sábado. Eles marcaram o horário de 2h40 da madrugada. Só que, no decorrer do evento, deu 3h da madrugada e ele não tinha chegado. Liguei para um amigo que estava em outra casa de show e ele me disse que eram 3h30 e o Rodriguinho tinha acabado de subir ao palco. Nisso a gente estava mandando mensagem pra produção dele e ninguém nos respondia", conta Gabriel.

O empresário pegou o carro para ir atrás de cantor e sua equipe. Mas no meio do caminho, ele acabou sofrendo um grave acidente. "Vim dirigindo atrás do Rodriguinho na outra casa de show. No meio do caminho eu acabei sofrendo um acidente, porque tinha uma poça d'água na pista e eu acabei rodando com meu carro. Tomei 15 pontos no rosto, quase dei PT no carro e ainda mandei foto do acidente pra eles. Eles mentiram novamente dizendo que estava chegando em 30 minutos, mas nunca chegaram. Até hoje ele está dizendo que não vai fazer nada, não vai falar nada e que vai resolver essa questão mais pra frente", revela.

"Disseram pra gente que o Rodriguinho é diabético, que passou mal e estava internado. Mas no sábado, pessoas postaram fotos dele fazendo show normalmente aqui no Rio. Pagamos o cachê (Rodriguinho cobrou R$ 18 mil) para acontecer esse descaso e essa falta de profissionalismo da parte deles", finaliza

Em nota, a equipe do cantor "esclarece que nem o artista e nem a sua equipe conhecem o senhor Gabriel Guedes. O show havia sido acordado com outro contratante. No entanto, por problemas contratuais, onde não foi acertado o adiantamento de 50% do valor total, o trato foi devidamente cancelado entre as partes envolvidas no dia do evento".