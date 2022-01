Thiago Costa comemora recuperação e lança música após dois meses de acidente

O ano de Thiago Costa não poderia ter começado da melhor maneira possível. O sertanejo paraense está em casa, sem as placas e parafusos na perna e com uma recuperação surpreendente. A previsão de retirada era de 90 dias, e foi reduzida para menos de dois meses.

“Nesse período eu fiz seis cirurgias, cinco na perna e uma no braço, a partir de agora vamos fazer uma reavaliação no joelho direito para saber se será necessário mais uma, espero que não, mas agora é esperar cicatrizar o enxerto feito na osteotomia (procedimento no um osso que corrige e restaura)”, explicou o sertanejo.

As marcas do último dia 11 de novembro seguem pelo corpo, mas tudo muito é pequeno diante da sua recuperação. Thiago sofreu um acidente durante o fim de tarde no furo do rio Maguari, em Belém. A moto aquática que ele pilotava foi atingida por uma lancha. Na ocasião, além dele, sua sobrinha também foi vítima. Ela foi socorrida e teve ferimento leves.

"O primeiro risco foi de perder a perna e o outro de perder a vida. No acidente, estourou uma veia e meu sangue ficou todo na água. Fiquei muito fraco. Uma das enfermeiras comentou que todos achavam que eu não ia resistir, isso me tocou muito. Estar aqui é uma honra, só agradeço à Deus”, conta emocionado.

“Após postar um vídeo da primeira vez que fiquei em pé com a ajuda das muletas, olhei e chorei emocionado, justamente por ver que eu tenho essa oportunidade de ficar de pé", destacou o paraense.

VEJA TAMBÉM

As lembranças desse dia ainda estão acesas na memória, já que o artista ficou consciente durante o acidente e todo o caminho até a chegada ao Hospital Metropolitano. Mesmo com o braço e a perna “pendurados”, e perdendo muito volume de sangue, ele conseguiu se manter lúcido durante todo o trajeto.

Nesses quase dois meses de recuperação, Thiago tem recebido os cuidados da sua esposa Idiane Caldas, responsável por retirar o cantor da água e por cuidados do sertanejo.

Católico, o sertanejo encontrou na intimidade com Deus resiliência, mas também veio das mensagens das redes sociais a maior dose de força. O cantor se emociona ao lembrar das comitivas que vieram do interior do Pará para doar sangue, foram nove bolsas necessárias após o acidente.

“É só gratidão à Deus de ver essa recuperação, cada dia é uma vitória diferente, quando eu estava na UTI, consegui pegar a colher e colocar na boca sozinho, quando levantei pela primeira vez e quase desmaiei, cada momento é uma vitória”, comemora.

Em fase de recuperação, Thiago se mostra otimista com o tratamento. (Márcio Nagano / O Liberal)

Com uma placa de platina no antebraço direito, uma das preocupações era sobre a possibilidade do cantor voltar a tocar violão. Mas após um mês, ele já estava em posse do seu instrumento tirando músicas no hospital. Sobre a volta aos palcos, Thiago Costa prefere não estabelecer uma data, mas garante que só retornará quando estiver 100% e tiver a chance de entregar ao público o seu melhor.

“Não tenho data realmente para voltar, porque depende muito da resposta do meu corpo ao tratamento. Estou focado nisso”, finalizou o cantor.

Lançamento

Nesta sexta-feira, 7, Thiago Costa lança “Invejinha” com participação de Manu Bahtidão. O clipe foi gravado em Brasília, no Distrito Federal, no canal do Youtube do cantor.

“Como uma forma de agradecimento, de carinho com meus fãs, por tudo que eles fizeram por mim, por todas as mensagens de carinho que recebi, vou disponibilizar esse clipe que foi feito com muita dedicação. Quero dar de presente”, antecipou Thiago Costa.