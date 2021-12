Thiago Costa passa por nova cirurgia durante o Dia de Natal

O cantor sertanejo paraense Thiago Costa passou por uma cirurgia de remoção de fixador ósseo neste sábado (25), Dia de Natal.

O procedimento, que removeu o fixador externo instalado na perna direita do cantor, ocorreu quase 45 dias após o acidente sofrido pelo artista em 11 de novembro deste ano. Na ocasião, uma moto aquática onde o cantor estava foi atingida por uma lancha enquanto navegava pelo Furo do Maguari, em Belém. A colisão causou fraturas em um braço e uma perna do artista.

Nos stories de seu instagram oficial, Thiago Costa postou agradecimentos à equipe médica responsável pela cirurgia; a Idiane Caldas, sua companheira; e a Deus. Segundo o artista, a cirurgia de remoção do equipamento foi um presente de Natal.