Leo Dias é internado na UTI após férias na Ásia; saiba o motivo

O jornalista e colunista Leo Dias, de 49 anos, está hospitalizado em São Paulo após ser diagnosticado com pneumonia, uma infecção que causa inflamação nos pulmões.

A informação foi divulgada por ele próprio na noite desta segunda-feira (07), por meio de uma publicação em seu perfil oficial no Instagram. No comunicado, Leo revelou que está sendo assistido por uma equipe médica no Hospital São Luiz, unidade Itaim, onde segue recebendo tratamento.

A situação de saúde de Leo começou a se manifestar após o retorno de suas férias na Ásia. Em seguida, ele fez uma intensa cobertura jornalística ao vivo durante o Luan City Festival, no último dia 29 de março. A combinação entre o desgaste físico e a viagem internacional acabou exigindo uma pausa forçada em seus compromissos profissionais.

De acordo com o boletim médico, assinado pelos médicos Ludhmila Abrahão Hajjar e Fernando Sogayar, o paciente está internado desde o dia 3 de abril na UTI do hospital, mas apresenta boa evolução.

"Leo Dias encontra-se clinicamente estável, sem febre, com respiração espontânea e sem necessidade de suporte ventilatório. Está tolerando bem a deambulação", diz o documento.

A expectativa da equipe médica é de que ele receba alta nas próximas 48 horas, caso seu quadro continue evoluindo positivamente.