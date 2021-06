‘Lembro do rostinho todo dia’’, diz esposa de Whindersson sobre 1 semana da morte do filho

A noiva de Whindersson Nunes, Maria Lina, utilizou as redes sociais no sábado (5), para publicar um relato emocionado sobre a morte precoce do bebê João Miguel, filho do casal, que morreu na última segunda-feira (31), com apenas 22 semanas.

Na postagem feita no Instagram, que é conta privada, a estudante mostrou detalhes das tatuagens feitas por ela e o humorista em homenagem ao recém nascido. Maria desenhou os pézinhos e o nome do filho no punho, enquanto Whindersson escreveu as iniciais JM perto dos olhos, junto com uma cruz e um sorriso.

“Uma semana do dia mais feliz da minha vida. E amanhã, uma semana do dia mais triste da minha vida. Meu filho, não tem uma hora que eu não pense em você. Não tem um segundo sequer que eu não sinta sua falta, lembro do seu rostinho todos os dias da hora que acordo até a hora que vou dormir”, escreveu, na legenda foto.

“Você vai para sempre ser o maior amor que já senti na vida. Foram as melhores 30 horas da minha história. Ser sua mãe foi e é um privilégio. Quem não amaria ser mãe de um ser tão puro, tão lindo, um anjo? Você só nos trouxe felicidade, amor, pureza, alegria. Sua partida é dolorosa, mas sua marca nas nossas vidas é só felicidade. Papai e mamãe te AMAM mais que tudo nessa vida”, completou.