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Lembra dela? Atriz Malu Galli, a 'Tia Celina' de Vale Tudo, reaparece irreconhecível

A mudança radical foi para interpretar Monique na peça teatral "Mulher em Fuga"

Victoria Rodrigues
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Malu Galli trocou os cabelos morenos por uma peruca loira para interpretar Monique. (Foto: Reprodução/ Instagram @voguebrasil)

A atriz Malu Galli, de 53 anos, decidiu mudar de visual para atender às características de uma personagem em um projeto teatral. Depois de adotar os fios curtos e castanhos para interpretar Tia Celina, personagem que fez sucesso no remake da novela "Vale Tudo" (2025), da TV Globo, a artista apareceu de cabelos loiros em uma publicação no Instagram e chamou a atenção pela inovação e radicalidade.

Embora a mudança de cor no cabelo tenha causado diferentes reações nas redes sociais, a atriz não pintou as madeixas, mas colocou uma peruca realista com o propósito de dar vida à Monique da peça de teatro "Mulher em Fuga", que já passou por Rio de Janeiro e São Paulo. Ao contrário da irmã de Odete Roitman, a sua personagem é uma mulher da classe trabalhadora que passou por três casamentos abusivos.

image A última apresentação da peça "Mulher em Fuga" foi na última sexta-feira (7). (Foto: Reprodução/ Instagram @malugalli)

No dia 12 de dezembro de 2025, ocorreu a primeira transformação física de Malu para a estreia do projeto que ganhou vida, pela primeira vez, em janeiro de 2026. "E hoje nossa Monique começa a tomar forma pelas mãos do meu amigo, parceiro, mestre da construção das minhas máscaras, Vini. Já tá começando a dar a tal da borboleta no estômago…", revelou Galli na legenda de uma publicação no Instagram.

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Monique em "Mulher em Fuga"

A peça teatral "Mulher em Fuga" foi baseada nos livros de autoficção “Lutas e metamorfoses de uma mulher” (2021) e “Monique se liberta” (2024), do escritor francês Édouard Louis. O enredo apresenta a história da mãe do autor e aborda temas importantes da realidade brasileira, como por exemplo: gravidez precoce, interrupção dos estudos, dependência econômica e, principalmente, violência nos casamentos.

"Logo que começamos a ensaiar, aconteceram atos no país inteiro pelo fim do feminicídio. Agora parece que estamos chegando a um ponto de calamidade pública com essa questão do discurso misógino e da incitação à violência. Fazer essa peça neste momento me mobiliza, e me dá a sensação de estar com o discurso ajustado à realidade", disse a atriz Malu Galli em entrevista ao jornal O Globo em janeiro deste ano.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em O Liberal)

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