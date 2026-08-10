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Mara Maravilha faz B.O. após vazamento de dados pessoais

A legenda da postagem segue ao declarar que Mara "tomará todas as medidas judiciais cabíveis"

Estadão Conteúdo

Mara Maravilha teve dados privados, como número de telefone, supostamente vazados por fãs de Xuxa, após críticas feitas à Rainha dos Baixinhos em torno de seus shows recentes. Nesta segunda-feira, 10, a cantora publicou uma captura de tela do boletim de ocorrência registrado.

"A assessoria jurídica da artista e empresária Mara Maravilha vem a público prestar os devidos esclarecimentos acerca da recente publicação não autorizada de seu número de telefone pessoal em plataforma pública, bem como dos desdobramentos decorrentes dessa conduta", inicia a legenda da postagem, relacionada à crime cibernético.

"As autoridades policiais competentes para crimes cibernéticos foram acionadas para a identificação e responsabilização criminal não apenas do autor da publicação original, mas também daqueles que estão se utilizando dos dados para praticar os atos de perseguição", continua o comunicado.

A legenda da postagem segue ao declarar que Mara "tomará todas as medidas judiciais cabíveis, em sua máxima extensão, para cessar as agressões, proteger a integridade da artista e empresária e punir os responsáveis na forma da lei".

Ainda de acordo com o texto, a equipe da artista aumentou sua segurança.

Os desentendimentos de Xuxa e Mara Maravilha

Os embates recentes entre as apresentadoras não foram os primeiros desentendimentos que Xuxa e Mara Maravilha tiveram ao longo dos anos.

No último dia 4, Mara realizou algumas postagens em suas redes sociais. Uma delas, compartilhamento de outra publicação, afirmava: "Me tira uma dúvida: a Xuxa está moderna ou ridícula?".

Após postagem do influenciador Marcio Rolim sobre as falas da cantora, Xuxa escreveu nos comentários: "Faltou dizer que ela só quer aparecer, como muita gente que está querendo pegar carona na nave com insultos e não com suas opiniões. É diferente você não gostar de mim e (você) desrespeitar a minha história".

"Mas acho que quanto mais se fala de todos que me agridem, mais eles vão falar... Na boa... Tenho pena", continuou. "Deve ser horrível ter que precisar diminuir alguém para crescer ou aparecer. Mais amor para todos em todas as idades. Isso se chama educação e empatia e obrigada por respeitar a minha história e a minha maturidade, que só vêm com a idade."

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