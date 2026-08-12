Maeve Jinkings abre ábum dos 50 anos ao lado de namorada; elas começaram o romance no Pará

A atriz Maeve Jinkings completou 50 anos no dia 4 de agosto e publicou, em suas redes sociais, o registro da comemoração ao lado da namorada, a cineasta Carolina Markowicz. A viagem de aniversário ocorreu em uma pousada na cidade de Piedade, localizada a cerca de duas horas de São Paulo, na companhia do cachorro do casal.

Durante a estadia na área rural, a programação incluiu caminhadas em trilhas locais, sauna, banho de cachoeira e visita a um mirante. Ao divulgar as fotos, Maeve registrou mensagens de agradecimento à equipe do estabelecimento e à condução do guia local. Carolina Markowicz também publicou uma homenagem em suas redes, mencionando a trajetória do cachorro do casal e desejando celebrações à atriz.

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O relacionamento das duas começou após o término do namoro de Maeve com o cineasta Gustavo Pizzi, encerrado em outubro de 2021. Maeve e Carolina se conheceram por motivos profissionais durante as filmagens do longa-metragem Pedágio, dirigido por Carolina. No filme, Maeve interpreta Suelen, uma cobradora de pedágio que busca renda extra para custear uma terapia de conversão para o filho.

Após o trabalho juntas na produção, as duas passaram o Réveillon na Ilha de Marajó, no Pará. Inclusive, o casal tornou o relacionamento público após compartilharem registros dessa viagem.

Maeve Jinkings nasceu em Brasília (DF), mas cresceu em Belém.