Em entrevista exclusiva, Thaynara OG exalta conexão com o Pará e o impacto do 'São João da Thay'

Com mais de uma década de carreira no ambiente digital, a influenciadora Thaynara OG trilhou um caminho singular na Geração Y. Aos 34 anos, a maranhense acumula as atuações de advogada, apresentadora e embaixadora da Unicef Brasil, destacando-se como uma das principais difusoras da cultura do Maranhão no país.

Recentemente, ela expandiu a sua presença também no Pará, seja com convidados ao longo das edições do São João da Thay ou vivenciando alguns momentos na capital paraense.

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“Eu gosto de dizer que Maranhão e Pará são primos, são irmãos. A gente tem tantas características em comum! O Maranhão tem grandes características do Norte, não só em algumas tradições e na cultura, mas na gastronomia. Isso, para mim, de alguma forma me inspira. O Pará, inclusive, é uma região que tem muitos talentos, consegue exportar a sua identidade para o Brasil; isso me inspira para eu ser essa pessoa que exporta o seu lugar para o mundo. Então, eu me inspiro em vários artistas do Pará, como Gaby Amarantos e Zaynara. Isso é algo que me faz essa pessoa exportadora da minha cultura para o mundo,” disse com exclusividade Thaynara OG.

Em 2020, Thaynara OG foi nomeada embaixadora da Unicef Brasil, atuando na defesa dos direitos de crianças e adolescentes até 2024. A influenciadora usou sua visibilidade para apoiar pautas como a vacinação, o combate à mortalidade infantil e o incentivo aos jovens do Nordeste, integrando a causa às arrecadações de seu evento beneficente, o "São João da Thay".

O projeto se consolidou como um dos maiores festivais culturais do país ao aliar entretenimento a um consistente compromisso social. O evento destina sua renda e visibilidade a instituições como Unicef e Criança Esperança, impulsiona o turismo maranhense e fortalece a economia da cultura popular. A iniciativa também atua na linha de frente de pautas socioambientais, promovendo a preservação do bioma amazônico e o protagonismo feminino no Norte e Nordeste por meio de ações como o manifesto Filhas da Amazônia, em parceria com a influenciadora paraense Dina Carmona.

“Todo o movimento e impacto que a gente conseguiu, todas as transformações por meio do São João da Thay, começaram de um sentimento genuíno, mas hoje a gente percebe o quanto fortalece várias frentes em relação ao enaltecimento da cultura popular maranhense, ao turismo, o quanto o festival ferve e desperta o interesse de várias pessoas de fora da região para conhecer o nosso lugar e tradições, e também o quanto impacta socialmente. O São João da Thay por meio desse formato já trabalhou com várias instituições que não atuam só no Maranhão, mas no Brasil inteiro. Tem também várias outras frentes de impacto, como economia criativa, rede hoteleira, etc. Eu gosto muito de falar dessa parte de economia criativa, porque a gente tem todo o carinho de quando os convidados vão para o São João da Thay, eles buscam nossas referências, estudam um pouco da nossa cultura e história para contar isso no look. Geralmente eles contratam algum artesão local, que desenvolve todo o material maranhense com buriti ou bordado. Então, isso é lindo de ver. Com um só projeto é movimentado o turismo, cultura, social, economia criativa, etc., tudo isso por meio de um só projeto que nasceu de um sentimento genuíno.”