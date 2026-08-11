Brad Pitt brinca ao dizer que quer dar aulas de atuação para Neymar simular faltas no futebol

Em conversa com um repórter da 'Esquire', Brad Pitt brincou sobre seus novos projetos profissionais. Uma simulação de falta cometida por um jogador paraguaio na Copa do Mundo rendeu piada do ator. Pitt brincou que seu próximo projeto será abrir uma escola de atuação para jogadores de futebol aprenderem a simular lesões, e apontou Neymar como o aluno ideal para a turma.

A crítica do astro de que os jogadores de futebol são péssimos atores foi feita enquanto ele assistia à partida entre Paraguai e Alemanha na Copa, ao lado de Ryan D'Agostino. O jornalista registrou a piada no perfil que assinou sobre o astro para a revista Esquire. O comentário surgiu durante o jogo em que a seleção paraguaia eliminou a alemã nos pênaltis, após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

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“Vou dar aulas de como simular faltas, porque esses caras são péssimos”, diz Pitt na reportagem, vendo um jogador paraguaio fazendo uma careta de dor "exagerada e falsa", na avaliação de D'Agostino. “É uma das piores atuações que já vi. Sei que forçar uma falta faz parte da malandragem do jogo, mas, cara, eles precisam de muita ajuda. E vou começar pelo Neymar, porque, por mais que ele se mova como um bailarino em campo, cara, ele precisa de ajuda", afirma em seguida Pitt.

"Vou mostrar a ele como vender a cena, como fazer isso com sutileza e como não exagerar na frequência para que pareça real. Tenho um programa de treinamento completo”, promete o ator, que disse na mesma reportagem ter voltado a beber moderadamente após sete anos.