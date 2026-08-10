Coluna do Estadão: Sem Lula em debate, Flávio vira vidraça e PL orienta veto à participação

Os debates eleitorais na TV começaram no domingo com os candidatos a governos estaduais. Já na corrida presidencial, a largada será no próximo dia 23. No entanto, o confronto direto entre os dois principais adversários - o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) - pode não ocorrer no primeiro turno. Teoricamente, o maior interesse em comparecer aos estúdios é da oposição, que necessita de espaço na mídia para desgastar a gestão atual. Mas, por ora, o PL veta, nos bastidores, a participação do filho "zero um" do ex-presidente Jair Bolsonaro se o petista não estiver presente. A ausência do rival cria pontos de tensão para o grupo conservador que vão do foco dos ataques ao preparo físico e emocional do candidato bolsonarista.

CENÁRIOS. Com o presidente Lula presente, os holofotes se voltam contra a gestão atual, restando a Flávio Bolsonaro alguns confrontos diretos com os outros postulantes ao cargo. Sem o petista na bancada, o parlamentar fluminense pode atacar o governo livremente. Por outro lado, porém, passa a ser a principal vidraça do programa.

ADVERSÁRIOS. Concorrentes na corrida ao Planalto como Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) podem mirar suas baterias contra o congressista do PL, cobrando inclusive o legado do governo de seu pai, Bolsonaro.

CAUTELA. Outra observação é que esses opositores estão abaixo de dois dígitos nas pesquisas. Dispostos ao tudo ou nada agora para melhorar o desempenho. Não haveria, portanto, necessidade de entrar no confronto, até porque Flávio pode precisar de todos em eventual segundo turno.

TEMORES. Há uma preocupação, velada, sobre o preparo físico e emocional do candidato do PL para suportar a pressão do embate ao vivo. Em 2016, ele passou mal e quase desmaiou durante debate pela Prefeitura do Rio de Janeiro.

CALADO. O ex-governador José Roberto Arruda, que foi preso e cassado após o escândalo do Mensalão do DEM 15 anos atrás, volta a disputar o cargo este ano. No debate de domingo, dois adversários admitiram, nos bastidores, que evitavam perguntas ou críticas que pudessem dar a palavra a ele. "Medo" da popularidade e da boa oratória, alegaram.

QUEM DIRIA? Arruda, atualmente no PSD, e o candidato do PT, Leandro Grass, atuaram em dobradinha no debate, com perguntas que atacavam a atual governadora, Celina Leão (PP), do caso Master à Educação. O ex-governador considera ter o petista no palanque em eventual 2.º turno.

PREÇO DA OSTENTAÇÃO... O deputado estadual Leonardo Siqueira (Novo) pediu na Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo abertura de apuração preliminar e diligências sobre a declaração de bens apresentada pela deputada federal Erika Hilton (PSOL/SP). "Me parece bastante incoerente. Um dia ela é flagrada ostentando uma Bolsa de R$ 24 mil e uma pulseira de R$ 182 mil, e no outro declara R$ 15 mil em patrimônio", disse Siqueira. Erika nega irregularidade ou ocultação de bens e diz que não acumula patrimônio porque destina parte relevante dos rendimentos ao sustento dos seus familiares

PRONTO, FALEI! André Mendonça Ministro do STF "É importante o Supremo dar uma resposta, e logo (sobre a reforma tributária), para que as regras do jogo sejam conhecidas e aplicadas desde o início."

CLICK Edson Fachin Presidente do STF Na abertura do Jubileu do Bicentenário dos Cursos Jurídicos no Brasil, nesta segunda-feira, 10, na USP, no Largo São Francisco. José Sarney e Michel Temer compareceram.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto, Leticia Fernandes e Felipe de Paula)