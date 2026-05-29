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Filho mais velho de Angelina Jolie e Brad Pitt pede remoção do sobrenome do pai

A decisão de Maddox, filho de Angelina Jolie e Brad Pitt, se junta aos pedidos de outros irmãos em meio a relatos de rusga com o ator

Estadão Conteúdo
fonte

Jolie e Maddox (Instagram)

Maddox, de 24 anos, filho mais velho de Angelina Jolie e Brad Pitt, entrou com um pedido para remover o sobrenome do pai de seu nome. Segundo o portal TMZ, o jovem requisitou a retirada de Pitt de seu nome completo, tornando-o Maddox Chivan Jolie.

Além de Maddox, Angelina e Brad também são pais de Pax, 22, Zahara, 21, Shiloh, 20, e dos gêmeos Knox e Vivienne, de 17.

Quem são os outros filhos do ex-casal que mudaram o nome?

Em ocasiões anteriores, outros filhos também optaram por se distanciar do sobrenome do pai. Em maio de 2024, Vivienne foi creditada apenas como Vivienne Jolie no programa do musical da Broadway The Outsiders, que ajudou a mãe a produzir.

Alguns meses depois, Zahara apareceu em um vídeo apresentando-se apenas como Zahara Marley Jolie. Em sua formatura da universidade, ela também foi apresentada sem o sobrenome Pitt.

Depois foi a vez de Shiloh, nascida Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, que entrou na Justiça com um pedido para mudar o nome em seu aniversário de 18 anos. Hoje, ela atende por Shiloh Jolie.

As mudanças de nomes vêm na esteira de diversos relatos de uma rusga entre Brad e os filhos após o divórcio, ocorrido em 2016.

A separação foi finalizada em dezembro de 2024 mas, antes disso, vieram à tona evidências de um distanciamento entre o pai e os filhos.

Em 2023, chegou a circular nas redes sociais uma declaração de Pax, então com 16 anos, dizendo que Pitt era um "ser humano péssimo" e que os filhos tinham medo de ficar em sua presença.

Além disso, a intensa disputa judicial em torno da separação envolveu uma acusação de violência doméstica contra o ator, que teria sido o estopim para o afastamento, um processo envolvendo a venda de ações de uma vinícola e o ator pedindo acesso às mensagens privadas da ex.

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