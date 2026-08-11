Belém recebe turnê comemorativa 'Pablo 20 Anos' com convidados

O cantor Pablo, aclamado como o "Rei do Arrocha" e da "Sofrência", está percorrendo o Brasil com sua despedida da turnê "Pablo 20 Anos", que celebra duas décadas de uma trajetória marcada por sucessos que se tornaram hinos românticos em todo o país.

Com um repertório emocionante, o show faz uma viagem musical pelos maiores sucessos da carreira do artista baiano, reunindo desde os clássicos que marcaram o início do ritmo até os hits que dominaram as paradas nacionais.

O artista ainda irá receber convidados.

As vendas das entradas começam nesta quarta-feira (12). De forma online na plataforma tickzi.com.br e presencial nas lojas Peça Rara - Duque de Caxias e Gentil Bittencourt e Hering - Pátio Belém, Boulevard Shopping e Parque Shopping.

CARREIRA

O artista, nascido Agenor Apolinário dos Santos Neto em Candeias (BA), iniciou sua caminhada artística ainda na adolescência e ganhou projeção nacional nos anos 2000 como vocalista da banda Asas Livres, sendo uma figura fundamental na criação e popularização do estilo de dançar "agarradinho" que definiu o arrocha. Ao longo de sua carreira, Pablo integrou o Grupo Arrocha, ao lado de parceiros musicais, expandindo sua presença em programas de rede nacional, até consolidar-se em carreira solo a partir de 2010. Nessa fase independente, o cantor emplacou hits inesquecíveis que dominam o repertório atual, como "Porque Homem Não Chora", "Tomara" e "Bilu Bilu". A turnê "Pablo 20 Anos" revisita essa trajetória com um show emocionante.

Agende-se

Dia: 09 de outubro

Local: Parque da Cidade

Vendas on-line: tickzi.com.br