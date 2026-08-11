Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casam após 10 anos de relacionamento; veja

O jogador português Cristiano Ronaldo anunciou, na tarde desta terça-feira (11), que se casou com a influenciadora digital Georgina Rodríguez em uma cerimônia civil em Cascais, que fica localizada em Portugal. Após 10 anos de união, o craque anunciou o noivado com a empresária em agosto de 2025 e mostrou que concretizou o casamento ao público depois de publicar a foto das alianças em seu perfil do Instagram.

Nas redes sociais, os fãs do craque reagiram bem ao anúncio da oficialização do casamento e parabenizaram os mais novos recém-casados. "Desejo a vocês a vida de casados mais linda", escreveu um seguidor. "Finalmente o GOAT se casou", testemunhou outra. "Parabéns para o nosso rei!", desejou outra fã. "E sem a comunicação social saber de nada! Incrível! Muitas felicidades!", destacou uma quarta pessoa.

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História de amor de Cristiano e Georgina

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se conheceram quando ela trabalhava como vendedora em uma loja de luxo em Madri e os dois tiveram a primeira troca de olhares, o que evoluiu para o namoro em 2016. Hoje, a empresária tem duas crianças com o Robôzão: Alana Martina, de 8 anos, e Bella Esmeralda, de 3 anos. Além de cuidar dos outros filhos do atleta: Cristiano Ronaldo Jr, de 15, e os gêmeos Eva e Mateo, de 9 anos.

Embora eles estivessem juntos há 10 anos, Cristiano demorou muito para pedir a mão da amada em casamento e, com o tempo, esse assunto começou a virar piada entre os amigos da influenciadora digital. Eles cantavam a música El Anillo, de Jennifer Lopez, que fala sobre expectativas e valorização feminina. “Desde que essa música saiu, começaram a cantá-la para mim. Mas, bem, isso não depende de mim”, realçou Rodríguez.

Em um episódio do reality show da Netflix "Soy Georgina", o craque português revelou que já desejava se casar com Georgina, mas estava esperando o momento certo. “Eu sempre digo a ela: ‘[vamos nos casar] quando tivermos ' 'aquele clique’. Como tudo em nossa vida, ela sabe do que estou falando. Pode ser em um ano, seis meses ou até um mês. Tenho 1000% de certeza de que vai acontecer”, disse Cristiano Ronaldo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em O Liberal)