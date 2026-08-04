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Georgina Rodríguez rebate críticas ao corpo: 'Amo a liberdade de viver no corpo que escolho'

Durante o relato, Georgina contou que ficou preocupada com os comentários que passou a receber nas redes sociais e decidiu conversar com Cristiano Ronaldo sobre o assunto

Estadão Conteúdo
fonte

Georgina Rodríguez (Instagram @georginagio)

Georgina Rodríguez usou as redes sociais nesta terça-feira, 4, para responder às críticas que recebeu sobre sua aparência após a divulgação de fotos de férias ao lado de Cristiano Ronaldo. Em um longo desabafo, a influenciadora afirmou que seu corpo continuará mudando ao longo da vida e defendeu que o valor de uma pessoa não deve ser medido pela aparência física nem pela opinião de desconhecidos.

A publicação surgiu depois que imagens do casal em um passeio de barco geraram comentários sobre o corpo da empresária. Diante da repercussão, Georgina decidiu compartilhar uma reflexão sobre autoestima, maternidade e pressão estética, além de revelar uma conversa que teve com o jogador português sobre o assunto.

No início do texto, Georgina destacou que as transformações físicas fazem parte da vida e afirmou que deseja transmitir esse entendimento aos seis filhos, especialmente às três filhas. "Meu corpo vai mudar, assim como muda o de todas as mulheres. E espero que continue mudando por muitos anos, porque isso significará que continuo vivendo", escreveu.

A influenciadora afirmou ainda que faz questão de ensinar às filhas que o valor de uma pessoa nunca deve depender da aparência ou da aprovação de terceiros. Segundo ela, esse também é um princípio compartilhado por Cristiano Ronaldo na educação da família.

Apoio de Cristiano Ronaldo

Durante o relato, Georgina contou que ficou preocupada com os comentários que passou a receber nas redes sociais e decidiu conversar com Cristiano Ronaldo sobre o assunto. Segundo ela, confessou ao jogador que se sentia insegura ao ser chamada de "gorda", já que trabalha com imagem. A resposta do atleta, no entanto, serviu como um importante incentivo.

"Você não vive da sua imagem. Você vive do que é. Uma mulher perfeita. Linda, com um corpo incrível, mãe, boa pessoa, bem-sucedida e que vive a vida com amor. O que mais você quer? É normal que tenham inveja de você", teria dito Cristiano. Georgina afirmou que a conversa a ajudou a lembrar do que realmente considera importante e reforçou que, às vezes, todos precisam de alguém que os faça enxergar a própria realidade com mais carinho.

'Meu corpo vira notícia todo verão'

Ao longo da publicação, a influenciadora observou que esse tipo de repercussão acontece com frequência durante o verão europeu. Ela questionou por que seu corpo continua sendo alvo de julgamentos e criticou os padrões estéticos impostos às mulheres.

"A cada ano, meu corpo volta a ser notícia. E então eu me pergunto: onde está o padrão? Quem decide qual é o corpo 'certo'? Será que ainda acreditamos que a felicidade tem um tamanho?", escreveu.

Georgina também explicou que sua rotina de treinos nunca teve como objetivo atender às expectativas alheias ou emagrecer, mas sim preservar a saúde física e mental. Segundo ela, a academia representa um momento de bem-estar, disciplina e equilíbrio, e não uma busca por aprovação.

Mensagem sobre autoestima

No encerramento do desabafo, Georgina afirmou que aprendeu a valorizar todas as fases do próprio corpo e destacou que o verdadeiro sucesso está em viver em paz consigo mesma. "Amo minhas curvas. Amo a liberdade de viver no corpo que escolho", declarou.

A empresária ainda afirmou que seu corpo merece respeito e gratidão por tudo o que já viveu, lembrando que foi ele que lhe permitiu gerar os filhos, enfrentar desafios e recomeçar sempre que necessário.

A publicação recebeu milhares de mensagens de apoio, incluindo comentários de influenciadoras e esposas de jogadores de futebol, além de fãs que elogiaram a forma como Georgina abordou a pressão estética e a importância da autoaceitação.

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GEORGINA RODRÍGUEZ/CRISTIANO RONALDO/FÉRIAS/CORPO/CRÍTICAS
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