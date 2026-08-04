Belém recebe a 14ª Cinema Mostra com exibições gratuitas

Como é a vida das pessoas com Aids? Como se pode e deve prevenir e combater essa enfermidade? Para fortalecer o debate sobre a Síndrome da Imunodeficiência (Aids), a cidade de Belém sedia nesta sexta-feira (7) e no sábado (8), das 17h às 21h, na Casa da Linguagem, a 14ª Cinema Mostra Aids, um evento essencial para usar a sétima arte como ferramenta de saúde pública, direitos humanos e cidadania. A mostra reúne curtas e longas-metragens que promovem o diálogo sobre direitos humanos, prevenção combinada e diversidade. A entrada do festival é franca.

A etapa de Belém é realizada com forte protagonismo e articulação das organizações locais, contando com a correalização e a parceria fundamental da Referência Técnica de IST/Aids e Hepatites Virais de Belém, da Coordenação de IST/Aids do Estado do Pará e da ONG Arte Pela Vida — instituição com 29 anos de atuação na região amazônica dedicada à inclusão social e cultural de pessoas vivendo com HIV e Aids e ao enfrentamento intransigente do preconceito no estado. O festival conta ainda com a realização histórica do Grupo Pela Vidda/SP.

A Casa da Linguagem funcionará, durante a mostra, como um espaço cultural com o propósito de descentralização do debate. A Casa vai acolher o público para sessões de cinema seguidas de rodas de conversa e debates com ativistas, especialistas e convidados locais, criando um ambiente seguro e plural de reflexão sobre longevidade, testagem, tratamento e o combate diário ao estigma social.

Olhares

"O cinema tem o poder único de traduzir a dor, a resistência e a alegria da nossa existência em imagens que transformam olhares. Estar na vanguarda dessa mobilização em Belém reafirma que a cultura é um pilar insubstituível de prevenção e combate ao estigma", aponta a coordenação local do festival.

A coordenação do evento ressalta que a realização da mostra em Belém possui caráter estratégico e urgente. "A capital paraense e o estado do Pará exigem atenção redobrada das políticas públicas e da sociedade civil: dados epidemiológicos apontam desafios significativos no enfrentamento ao HIV e às ISTs na região amazônica. Levar narrativas plurais, humanizadas e informativas para o público paraense é uma estratégia indispensável para furar bolhas, combater o preconceito estrutural — que muitas vezes afasta as pessoas do diagnóstico e do cuidado — e promover a dignidade de quem vive com o vírus".

A atuação capilarizada de entidades como a ONG Arte Pela Vida e as coordenações técnicas do estado e do município demonstra que a resposta à epidemia em Belém é construída no território, unindo a arte, a assistência social e a defesa intransigente dos direitos humanos, como acrescenta a coordenação.

Confira a programação oficial da 14ª Cinema Mostra Aids:

 07 de agosto (Sexta-feira) – das 17h às 21h

o Entre Idas e Vindas (2026 – 20 minutos)

o Positivo e indetectável: HIV 40 anos depois (2022 – 25 minutos)

o Deus Tem AIDS (2021 – 82 minutos)

 08 de agosto (Sábado) – das 17h às 21h

o HIV: Deu Positivo (2019 – 28 minutos)

o Eles Contam (2008 – 24 minutos)

o Deus Tem AIDS (2021 – 82 minutos)

Serviço:

 Onde: Casa da Linguagem (Av. Nazaré, 31 - Nazaré, Belém - PA)

 Quando: 7 e 8 de agosto de 2026, das 17h às 21h

 Quanto: Entrada franca

 Realização: Grupo Pela Vidda/SP